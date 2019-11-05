Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года - министр. Фото: 24 канал

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Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды, заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа уже с начала следующего года.

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Как рассказал глава ведомства, при этом приоритетом для страны все же будет получение средств за транзит газа через свою территорию. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории… Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа, — сказал он.

При этом министр отметил, что в данный момент в подземных хранилищах Украины находится рекордное количество газа.

Напомним, что в начале месяца премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что следует требовать заключения именно долгосрочного договора, который гарантирует прокачку достаточного количества газа для обслуживания отечественной газотранспортной системы.

В то же время недавние газовые переговоры российской корпорации «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» относительно транзита газа из РФ в Европу по украинской территории завершились безрезультатно. В Еврокомиссии заявили, что следует подписать выгодный для всех контракт.

В свою очередь «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальный ответ, в котором отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.