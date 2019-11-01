Украина потребует от России долгосрочного договора на транзит газа, фото: United States Navy

https://racurs.ua/n128869-ukraina-potrebuet-ot-rossii-dolgosrochnogo-dogovora-na-tranzit-gaza.html

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Транзит газа из России через территорию Украины должен продолжаться после 1 января 2020 года, украинская сторона будет требовать подписания нового долгосрочного контракта.

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук считает, что следует требовать заключения именно долгосрочного договора, который гарантирует прокачку достаточного количества газа для обслуживания отечественной газотранспортной системы. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По мнению чиновника, необходимо защитить национальные интересы. В этом случае нужно требовать транзита определенного объема газа.

Глава правительства добавил, что принятие украинским парламентом закона об отделении газотранспортной системы Украины от компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг) усилит позиции страны на переговорах. Он назвал эту законодательную инициативу очень важной для энергетической сферы государства.

У нас регулятор будет работать по европейским правилам, — заявил он.

П словам Гончарука, это позволит апеллировать к европейским партнерам. Вместе с союзниками Украина сможет выступать с совместной позицией на переговорах с РФ.

Как известно, недавние газовые переговоры российской корпорации «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» относительно транзита газа из РФ в Европу по украинской территории завершились безрезультатно. В Еврокомиссии заявили, что следует подписать выгодный для всех контракт.