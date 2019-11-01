Україна вимагатиме від Росії довгострокового договору на транзит газу, фото: United States Navy

https://racurs.ua/ua/n128869-ukrayina-vymagatyme-vid-rosiyi-dovgostrokovogo-dogovoru-na-tranzyt-gazu.html

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Транзит газу з Росії через територію України має продовжуватися після 1 січня 2020 року, українська сторона вимагатиме підписання нового довгострокового контракту.

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Український прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що слід вимагати укладення саме довгострокового договору, який гарантує перекачування достатньої кількості газу для обслуговування вітчизняної газотранспортної системи. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

На думку чиновника, необхідно захистити національні інтереси. У цьому випадку потрібно вимагати транзиту певної кількості газу.

Глава уряду додав, що ухвалення українським парламентом закону про відділення газотранспортної системи України від компанії «Нафтогаз України» (анбандлінг) посилить позиції країни у переговорах. Він назвав цю законодавчу ініціативу дуже важливою для енергетичної сфери держави.

У нас регулятор буде працювати за європейськими правилами, — заявив чиновник.

За словами Гончарука, це дозволить апелювати до європейських партнерів. Разом із союзниками Україна зможе виступати зі спільною позицією на переговорах з Росією.

Як відомо, недавні газові переговори російської корпорації «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» щодо транзиту газу з РФ до Європи через українську територію завершилися безрезультатно. В Єврокомісії заявили, що слід підписати вигідну для всіх угоду.