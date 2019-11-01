У Кремлі відповіли на слова про репарації за окупацію Донбасу. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128875-u-kremli-vidpovily-na-slova-pro-reparaciyi-za-okupaciu-donbasu.html

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Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ, очікувано знайшов відмовки на пропозицію міністра інфраструктури України Владислава Криклія виплатити Києву репарації за окупацію Донбасу.

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Як зазначив спікер Володимира Путіна, Росія нібито може взяти участь у відбудові Донбасу, але «це буде залежати від того, як буде врегульовано конфлікт». Про це він сказав під час прес-конференції в Москві, передає ТАСС.

Вже традиційно Кремль відхрестився від участі у збройному конфлікті на сході України. Пєсков як і раніше каже про те, що конфлікт на Донбасі почали не сепаратисти, керовані Росією.

Також Пєсков додав, що Росія нібито «робить все можливе, щоб посприяти у врегулюванні цієї проблеми».

Нагадаємо, що Криклій сказав, що перед розробкою плану відновлення Донбасу потрібно провести ревізію і аудит. Зараз це зробити неможливо.