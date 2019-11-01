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В Кремле ответили на слова о репарациях за оккупацию Донбасса. Фото: ТАСС
В Кремле ответили на слова о репарациях за оккупацию Донбассаhttps://racurs.ua/n128875-v-kremle-otvetili-na-slova-o-reparaciyah-za-okkupaciu-donbassa.htmlРакурс
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ожидаемо нашел отговорки на предложение министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия выплатить Киеву репарации за оккупацию Донбасса.
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Как отметил спикер Владимира Путина, Россия якобы может принять участие в восстановлении Донбасса, но «это будет зависеть от того, как будет урегулирован конфликт». Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.
Уже традиционно Кремль открестился от участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Песков по-прежнему гнет линию о том, что конфликт на Донбассе начали не сепаратисты, руководимые Россией.
Также Песков добавил, что Россия якобы «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».
Напомним, что Криклий также сказал, что перед разработкой плана восстановления Донбасса нужно провести ревизию и аудит. Сейчас это сделать невозможно.
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