В Кремле ответили на слова о репарациях за оккупацию Донбасса. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128875-v-kremle-otvetili-na-slova-o-reparaciyah-za-okkupaciu-donbassa.html

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ожидаемо нашел отговорки на предложение министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия выплатить Киеву репарации за оккупацию Донбасса.

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Как отметил спикер Владимира Путина, Россия якобы может принять участие в восстановлении Донбасса, но «это будет зависеть от того, как будет урегулирован конфликт». Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Уже традиционно Кремль открестился от участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Песков по-прежнему гнет линию о том, что конфликт на Донбассе начали не сепаратисты, руководимые Россией.

Также Песков добавил, что Россия якобы «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».

Напомним, что Криклий также сказал, что перед разработкой плана восстановления Донбасса нужно провести ревизию и аудит. Сейчас это сделать невозможно.