В Кабмине хотят, чтобы РФ платила репарации после деоккупации Донбасса. Фото: infonews.org.ua

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Российская Федерация должна выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса.

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Только после этого будет проводиться восстановление этого региона. Украинцы не будут тратить свои деньги на восстановление разрушенного страной-агрессором Донбасса. Об этом 31 октября заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

Сейчас мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасса. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор платит репарации, — отметил Криклий.

Министр добавил, что после этого украинская власть уже будет говорить о том, как будет восстанавливать регион и куда вкладывать средства. По словам министра, перед разработкой плана восстановления нужно провести ревизию и аудит. Сейчас это сделать невозможно.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что деоккупацию временно утраченного Донбасса и его возвращения в Украину невозможно осуществить только посредством принятия законов.