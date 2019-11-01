Чудом без пострадавших: в Киеве обстреляли трамвай. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n128853-chudom-bez-postradavshih-v-kieve-obstrelyali-tramvay-foto.html

Ракурс

В Киеве обстреляли скоростной трамвай вечером 31 октября. Инцидент произошел около 23.00, когда общественный транспорт находился на линии движения.

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Гендиректор коммунального предприятия «Киевпастранс» Дмитрий Левченко заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. На своей странице в Facebook он написал, что только чудом удалось избежать жертв.

Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом — были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта, — написал он.

Также Левченко добавил, что полицейские уже начали расследование происшествия. Также он опубликовал фотографии обстрелянного трамвая.

Напомним, что в Харькове неустановленные злоумышленники обстреляли трамвай, в котором находились от 30 до 40 пассажиров, и скрылись с места происшествия.