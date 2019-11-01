Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Чудом без пострадавших: в Киеве обстреляли трамвай. Фото: Facebook

Чудом — без пострадавших: в Киеве обстреляли трамвай (ФОТО)

1 ноя 2019, 10:30
999

В Киеве обстреляли скоростной трамвай вечером 31 октября. Инцидент произошел около 23.00, когда общественный транспорт находился на линии движения.

Loading...

Гендиректор коммунального предприятия «Киевпастранс» Дмитрий Левченко заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. На своей странице в Facebook он написал, что только чудом удалось избежать жертв.

Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом — были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта, — написал он.

Также Левченко добавил, что полицейские уже начали расследование происшествия. Также он опубликовал фотографии обстрелянного трамвая.

Чудом без пострадавших: в Киеве обстреляли трамвай. Фото: Facebook

Чудом без пострадавших: в Киеве обстреляли трамвай. Фото: Facebook

Напомним, что в Харькове неустановленные злоумышленники обстреляли трамвай, в котором находились от 30 до 40 пассажиров, и скрылись с места происшествия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости