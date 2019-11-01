Новини України

Дивом без постраждалих: в Києві обстріляли трамвай. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n128853-dyvom-bez-postrajdalyh-v-kyievi-obstrilyaly-tramvay-foto.html

Ракурс

У Києві обстріляли швидкісний трамвай ввечері 31 жовтня. Інцидент стався близько 23.00, коли громадський транспорт знаходився на лінії руху.

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Гендиректор комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко заявив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. На своїй сторінці в Facebook він написав, що тільки дивом вдалося уникнути жертв.

Якби випадково не завадила металева перегородка за склом — були б і людські жертви. На щастя, ніхто не постраждав, крім нашого з вами транспорту, — написав він.

Також Левченко додав, що поліцейські вже почали розслідування події. Також він опублікував фотографії обстріляного трамвая.

Нагадаємо, що в Харкові невстановлені зловмисники обстріляли трамвай, в якому перебувало від 30 до 40 пасажирів, і зникли з місця події.