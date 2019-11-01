У Кабміні хочуть, щоб РФ платила репарації після деокупації Донбасу. Фото: infonews.org.ua

https://racurs.ua/ua/n128855-ministr-infrastruktury-rf-povynna-platyty-reparaciyi-pislya-deokupaciyi-donbasu-video.html

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Російська Федерація повинна виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу.

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Лише після цього буде проводитися відновлення цього регіону. Українці не витрачатимусь свої гроші на відновлення зруйнованого країною-агресором Донбасу. Про це 31 жовтня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Поки ми можемо говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону. Щодо того, чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, немає. Це апріорі неможливо. Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор сплачує репарації, — зазначив Криклій.

Міністр додав, що після цього українська влада вже говоритиме про те, як відновлюватиме регіон та куди вкладатиме кошти. За словами міністра, перед розробкою плану відновлення потрібно провести ревізію та аудит. Наразі це зробити неможливо.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляв, що деокупацію тимчасово втраченого Донбасу і його повернення в Україну неможливо здійснити тільки за допомогою прийняття законів.