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Чоловік втратив свідомість у салоні маршрутного таксі, фото: «АіФ-Україна»

В Одесі водій маршрутки кинув обабіч дороги пасажира, який втратив свідомість (ФОТО, ВІДЕО)

7 лис 2019, 14:51
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В Одесі водій маршрутного таксі виніс з салону пасажира, котрому стало зле, й залишив його обабіч дороги, не викликавши медичну допомогу.

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Інцидент стався вчора ввечері на кінцевій зупинці маршрутного таксі № 150 на Олександрівському проспекті, повідомляє видання «Думская» з посиланням на свідків, котрі розповіли про цей випадок у соціальних мережах.

Перенести пасажира без свідомості водієві маршрутки допомогли його колеги. Після цього вони залишили місце інциденту.

Зазначається, що від чоловіка не відчувався запах алкоголю, одягнутий він також був «нормально».

Зрештою одна зі свідків викликала йому швидку допомогу. Медики за сім хвилин прибули на місце інциденту й забрали чоловіка до лікарні.

Місце інциденту, фото: Ірина Чернова

Місце інциденту, фото: Ірина Чернова

Нагадаємо, у вересні під Одесою внаслідок ДТП за участі маршрутного таксі загинули дев’ять людей.


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