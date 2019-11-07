Мужчина потерял сознание в салоне маршрутного такси, фото: «АиФ-Украина»

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В Одессе водитель маршрутного такси вынес из салона пассажира, которому стало плохо, и оставил его на обочине дороги, не вызвав медицинскую помощь.

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Инцидент произошел вчера вечером на конечной остановке маршрутного такси № 150 на Александровском проспекте, сообщает издание «Думская» со ссылкой на свидетелей, которые рассказали об этом случае в социальных сетях.

Перенести пассажира без сознания водителю маршрутки помогли его коллеги. После этого они покинули место инцидента.

Отмечается, что от мужчины не чувствовался запах алкоголя, одет он также был «нормально».

Позже одна из свидетелей вызвала ему скорую помощь. Медики за семь минут прибыли на место инцидента и забрали мужчину в больницу.

Напомним, в сентябре под Одессой в результате ДТП с участием маршрутного такси погибли девять человек.