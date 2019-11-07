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Кадры Зеленского: президент уволил главного следователя СБУ и сменил руководителей в шести областях, фото — Цензор
Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областяхhttps://racurs.ua/n129135-zelenskiy-zachischaet-sbu-uvolen-glavnyy-sledovatel-smeneny-rukovoditeli-v-shesti-oblastyah.htmlРакурс
Президент Украины сегодня освободил от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года.
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Об увольнении Тиводара говорится в опубликованном на сайте главы государства указе № 813/2019.
Генерал-майор Тиводар оставался работать в спецслужбе и после смены руководства, которая произошла после победы на выборах Владимира Зеленского. Ранее он возглавлял службу в Закарпатской области. В 2014 году занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. В июле его назначили на должность главного следователя СБУ.
Кроме того, президент сегодня также осуществил назначения в шести региональных управлениях СБУ. В частности, новых руководителей спецслужба получила в следующих областях:
- Херсонской — Сергей Криворучко;
- Тернопольской — Юрий Борейчук;
- Полтавской — Евгений Борзилов;
- Ивано-Франковской — Сергей Заяц.
- Волынской — Павел Данюков;
- Винницкой — Анатолий Денисенко.
Вчера «Ракурс» сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили в незаконном прослушивании и торговли данными. Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления услуг по прослушиванию. Бывший сотрудник СБУ подбирал клиентов, которые хотели заказать «прослушку», а действующие технически обеспечивали снятие информации.
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