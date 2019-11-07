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Кадры Зеленского: президент уволил главного следователя СБУ и сменил руководителей в шести областях, фото — Цензор

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

7 ноя 2019, 14:33
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Президент Украины сегодня освободил от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года.

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Об увольнении Тиводара говорится в опубликованном на сайте главы государства указе № 813/2019.

Генерал-майор Тиводар оставался работать в спецслужбе и после смены руководства, которая произошла после победы на выборах Владимира Зеленского. Ранее он возглавлял службу в Закарпатской области. В 2014 году занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. В июле его назначили на должность главного следователя СБУ.

Кроме того, президент сегодня также осуществил назначения в шести региональных управлениях СБУ. В частности, новых руководителей спецслужба получила в следующих областях:

  • Херсонской — Сергей Криворучко;
  • Тернопольской — Юрий Борейчук;
  • Полтавской — Евгений Борзилов;
  • Ивано-Франковской — Сергей Заяц.
  • Волынской — Павел Данюков;
  • Винницкой — Анатолий Денисенко.

Вчера «Ракурс» сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили в незаконном прослушивании и торговли данными. Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления услуг по прослушиванию. Бывший сотрудник СБУ подбирал клиентов, которые хотели заказать «прослушку», а действующие технически обеспечивали снятие информации.

Источник: Ракурс


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999

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

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