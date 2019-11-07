Кадри Зеленського: президент звільнив головного слідчого спецслужби і змінив керівників у шести областях, фото — Цензор

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Ракурс

Президент України сьогодні звільнив з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року.

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Про звільнення Тиводара йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі № 813/2019.

Генерал-майор Тиводар залишався працювати на посаді і після зміни керівництва спецслужби, яка сталася після перемоги на виборах Володимира Зеленського. Раніше він очолював службу в Закарпатській області. У 2014 році зайняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. У липні його призначили на посаду головного слідчого СБУ.

Крім того, президент сьогодні також здійснив призначення в шести регіональних управліннях СБУ.

Зокрема, нових керівників спецслужба отримала в таких областях:

Херсонській — Сергій Криворучко;

Тернопільській — Юрій Борейчук;

Полтавській — Євген Борзілов;

Івано-Франківській — Сергій Заяць.

Волинській —Павло Данюков;

Вінницькій — Анатолій Денисенко.

Учора «Ракурс» повідомляв, що співробітників СБУ викрили у незаконному прослуховуванні й торгівлі даними. Зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання послуг із прослуховування.

Колишній співробітник СБУ підбирав клієнтів, які хотіли замовити «прослушку», а діючі — технічно забезпечували зняття інформації.