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Кадри Зеленського: президент звільнив головного слідчого спецслужби і змінив керівників у шести областях, фото — Цензор
Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областяхhttps://racurs.ua/ua/n129135-zelenskyy-zachyschaie-sbu-zvilneno-golovnogo-slidchogo-specslujby-i-zmineno-kerivnykiv-u-shesty.htmlРакурс
Президент України сьогодні звільнив з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року.
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Про звільнення Тиводара йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі № 813/2019.
Генерал-майор Тиводар залишався працювати на посаді і після зміни керівництва спецслужби, яка сталася після перемоги на виборах Володимира Зеленського. Раніше він очолював службу в Закарпатській області. У 2014 році зайняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. У липні його призначили на посаду головного слідчого СБУ.
Крім того, президент сьогодні також здійснив призначення в шести регіональних управліннях СБУ.
Зокрема, нових керівників спецслужба отримала в таких областях:
- Херсонській — Сергій Криворучко;
- Тернопільській — Юрій Борейчук;
- Полтавській — Євген Борзілов;
- Івано-Франківській — Сергій Заяць.
- Волинській —Павло Данюков;
- Вінницькій — Анатолій Денисенко.
Учора «Ракурс» повідомляв, що співробітників СБУ викрили у незаконному прослуховуванні й торгівлі даними. Зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання послуг із прослуховування.
Колишній співробітник СБУ підбирав клієнтів, які хотіли замовити «прослушку», а діючі — технічно забезпечували зняття інформації.
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