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Кадри Зеленського: президент звільнив головного слідчого спецслужби і змінив керівників у шести областях, фото — Цензор

Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областях

7 лис 2019, 14:33
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Президент України сьогодні звільнив з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року.

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Про звільнення Тиводара йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі № 813/2019.

Генерал-майор Тиводар залишався працювати на посаді і після зміни керівництва спецслужби, яка сталася після перемоги на виборах Володимира Зеленського. Раніше він очолював службу в Закарпатській області. У 2014 році зайняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. У липні його призначили на посаду головного слідчого СБУ.

Крім того, президент сьогодні також здійснив призначення в шести регіональних управліннях СБУ.

Зокрема, нових керівників спецслужба отримала в таких областях:

  • Херсонській — Сергій Криворучко;
  • Тернопільській — Юрій Борейчук;
  • Полтавській — Євген Борзілов;
  • Івано-Франківській — Сергій Заяць.
  • Волинській —Павло Данюков;
  • Вінницькій — Анатолій Денисенко.

Учора «Ракурс» повідомляв, що співробітників СБУ викрили у незаконному прослуховуванні й торгівлі даними. Зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання послуг із прослуховування.

Колишній співробітник СБУ підбирав клієнтів, які хотіли замовити «прослушку», а діючі — технічно забезпечували зняття інформації.

Джерело: Ракурс


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999

Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областях

Президент звільнив з посади головного слідчого Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року. Крім того, глава держави призначив керівників спецслужби у шести областях

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