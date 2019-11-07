Новини України

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129139-sud-zalyshyv-pid-vartou-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-nozdrovskoyi.html

Ракурс

Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, залишиться під вартою.

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Під час вчорашнього засідання Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу на 60 діб, йдеться в помідомленні прес-служби суду.

На засіданні суд працював над відеозаписами з місця виявлення тіла загиблої, які були зроблені 6 січня 2018 року, повідомляє «Судовий репортер».

У суді показали відео експерименту з місця подій, в ході якого на воду кинули конструкцію, яка імітувала тіло Ноздровської, для того, щоб зрозуміти, з якою швидкістю міг плисти труп. Коли почали показувати запис огляду трупа, засідання було переведено в закритий режим.

На наступному засіданні суддя продовжить досліджувати відео. Зокрема, тут покажуть запис слідчого експерименту за участю Россошанського, який раніше визнавав провину і показував, як бив ножем жінку і де скидав тіло в річку.

Нагадаємо, що Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, якого засудили до семи років ув’язнення за смерть у ДТП сестри Ноздровської — Світлани Сапатинської.

У вересні 2015 року в селі Демидів Київської області Сапатинську насмерть збив автомобіль, за кермом якого перебував місцевий житель Дмитро Россошанський. Сестра Сапатинської, юрист Ірина Ноздровська, вела справу щодо цієї ДТП.

29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. Її тіло знайшли 1 січня під Києвом у річці. Поліція заявила про умисне вбивство. 9 січня Вишгородський суд взяв під варту головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської — Юрія Россошанського.

У червні цього року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для Дмитра Россошанського, засудженого у справі про ДТП, в якій загинула сестра правозахисниці.

У липні 2018 року кваліфікацію справи Ноздровської змінили на умисне вбивство з особливою жорстокістю.