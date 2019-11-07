В Киеве взорвали авто бизнесмена. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n129166-glavnye-novosti-za-7-noyabrya-pokushenie-na-biznesmena-v-kieve-i-vzyatie-dubnevicha-pod-straju.html

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Едва ли не главной новостью сегодняшнего дня стал взрыв автомобиля в Киеве, в результате которого пострадали 57-летний бизнесмен и 34-летний водитель. Также в результате инцидента на месте погиб сержант полиции охраны 1976 года рождения. СМИ сообщали, что пострадавший — директор фармацевтической компании Игорь Сало. Полиция открыла по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса) уголовное производство.

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На улице Полевой в Киеве произошло нападение на аварийное общежитие. Группа неизвестных лиц в форме использовала дымовые шашки и силой выгнала жителей из здания. Впоследствии полицейские освободили здание от неизвестных, продолжаются следственные действия.

Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего и действующего народных депутатов Украины Олега Ляшко и Андрея Геруса. Производство открыто по ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Виновным в правонарушении грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский дал народным депутатам Украины фракции «Слуга народа» и Кабинету министров Украины время до конца года, чтобы те показали результаты своей работы. Глава государства предупредил, что «будем прощаться» с теми чиновниками, которые не докажут свою важность.

В сеть «слили» фрагменты переписки руководителя энергетического комитета Рады Андрея Геруса с министром энергетики Алексеем Оржелем, в которой речь шла об импорте электроэнергии из России. Оказалось, что они обсуждали закупку 2000 МВт электроэнергии в России 900 МВт в Беларуси.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяли под стражу народного депутата Ярослава Дубневича и назначила 90 млн грн залога. В случае внесения залога на Дубневича положат ряд обязанностей. Парламентарий будет вынужден сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.