Взрыв в Киеве: стали известны версии полиции и состояние потерпевших

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Последствия взрыва в Киеве, фото: Национальная полиция
Взрыв в Киеве: стали известны версии полиции и состояние потерпевшихhttps://racurs.ua/n129121-vzryv-v-kieve-stali-izvestny-sostoyanie-postradavshih-i-osnovnaya-versiya-policii.htmlРакурс
У пострадавшего в результате вчерашнего взрыва автомобиля в Киеве, который произошел на Житомирской трассе вблизи поворота к селу Чайки, 57-летнего бизнесмена — сотрясение головного мозга и травма грудной клетки.
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У еще одного пострадавшего — 34-летнего водителя автомобиля — закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, осколочные ранения нижних конечностей, об этом сообщают УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Также в результате инцидента на месте погиб сержант полиции охраны 1976 года рождения.
Сейчас полиция рассматривает несколько версий причин инцидента, приоритетной является предпринимательская деятельность пострадавшего бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины.
По предварительной информации полиции, к взрыву может быть причастен мотоциклист.
По факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса) открытое уголовное производство.
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Сейчас правоохранители разыскивают причастных к подрыву автомобиля человек.
По информации СМИ, пострадавший — директор фармацевтической компании Игорь Сало.
Агентство УНИАН отмечает, что СМИ неоднократно связывали Сало с рейдерскими атаками и «отжимом» предприятий. В частности — попытками рейдерских атак на завод «Индар», занимающейся производством инсулина, витаминный завод и агрохолдинг.
Также, сообщалось о якобы его причастности к «строительному кидалову», заказным убийствам и коррупционным «угольным» схемам.
Также у Сала якобы есть восемь паспортов, которые он использует, чтобы скрываться от пострадавших бизнесменов.
Кроме того, СМИ подозревают его в связях с российским бизнесом и спецслужбами, а также некоторыми украинскими политиками.
Напомним, в соцсетях недавно появилось видео подрыва автомобиля на житомирской трассе.
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