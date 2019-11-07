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11 тыс ученых и экологов считают, что на Земле чрезвычайная климатическая ситуация, фото: phere
11 тыс. ученых и экологов считают, что на Земле сложилась чрезвычайная климатическая ситуацияhttps://racurs.ua/n129120-11-tys-uchenyh-i-ekologov-schitaut-chto-na-zemle-suschestvuet-chrezvychaynaya-klimaticheskaya.htmlРакурс
Чрезвычайная климатическая ситуация сложилась на Земле.
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11 тыс. ученых и экологов обратились к мировой общественности по проблеме климата. Британский научный журнал BioScience опубликовал соответствующее заявление.
Представители научного сообщества призвали принять меры для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. По их мнению, нужно действовать быстро, так как в будущем человечество ждут «невыразимые страдания».
Выводы специалистов получены на основе 40-летних наблюдений за климатом. Ученые исследовали показатели уровня потребления энергии, темпы исчезновения видов животных и лесов, рост народонаселения, а также анализировали другие факторы глобального потепления.
По мнению экспертов, улучшить ситуацию сможет замена ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также внедрение высоких «углеродных налогов». Среди других действенных мер — отказ от потребления животной пищи и вырубки лесов, а также просмотр экономической политики и отказ от стремления к росту ВВП.
Журнал BioScience создали в 1964 году. Его публикует британское издательство Oxford University Press от имени Института биологических наук.
Ранее ученые заявили, что климат Арктики может резко измениться в ближайшем будущем. Это произойдет в результате процесса постепенного разрушения вечной мерзлоты, который сейчас происходит.
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