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11 тыс ученых и экологов считают, что на Земле чрезвычайная климатическая ситуация, фото: phere

11 тыс. ученых и экологов считают, что на Земле сложилась чрезвычайная климатическая ситуация

7 ноя 2019, 11:53
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Чрезвычайная климатическая ситуация сложилась на Земле.

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11 тыс. ученых и экологов обратились к мировой общественности по проблеме климата. Британский научный журнал BioScience опубликовал соответствующее заявление.

Представители научного сообщества призвали принять меры для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. По их мнению, нужно действовать быстро, так как в будущем человечество ждут «невыразимые страдания».

Выводы специалистов получены на основе 40-летних наблюдений за климатом. Ученые исследовали показатели уровня потребления энергии, темпы исчезновения видов животных и лесов, рост народонаселения, а также анализировали другие факторы глобального потепления.

По мнению экспертов, улучшить ситуацию сможет замена ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также внедрение высоких «углеродных налогов». Среди других действенных мер — отказ от потребления животной пищи и вырубки лесов, а также просмотр экономической политики и отказ от стремления к росту ВВП.

Журнал BioScience создали в 1964 году. Его публикует британское издательство Oxford University Press от имени Института биологических наук.

Ранее ученые заявили, что климат Арктики может резко измениться в ближайшем будущем. Это произойдет в результате процесса постепенного разрушения вечной мерзлоты, который сейчас происходит.


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