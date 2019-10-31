Климат Арктики может резко измениться в XXI веке

https://racurs.ua/n128796-klimat-arktiki-mojet-rezko-izmenitsya-v-blijayshem-buduschem-uchenye.html

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Климат в разных регионах Арктики может резко измениться в относительно ближайшем будущем вследствие процесса постепенного разрушения вечной мерзлоты, который сейчас происходит.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Макгилла (Канада), сообщает пресс-служба этого вуза.

Предыдущие исследования в этой сфере, как правило, свидетельствовали о постепенной деградации вечной мерзлоты с незначительным прямым воздействием на климат.

Обычно исследователи моделируют изменения климата, смотря назад и вперед через 20−30-летние промежутки, из-за чего можно пропустить резкие изменения, которые в течение этого периода происходят, отмечают ученые.

Исследователи из Университета Макгилла проанализировали влияние изменений в вечной мерзлоте на более детальном уровне.

Начав более тщательно анализировать климатические модели Арктики, мы заметили резкие изменения влажности почвы, а также резкое увеличение интенсивности осадков с возможным увеличением частоты молний и лесных пожаров, — подчеркивают исследователи.

В своем детальном исследовании они использовали данные климатической модели за период 1970—2100 годов.

Мы прогнозируем резкое снижение влажности почвы (в течение нескольких месяцев) в ответ на деградацию вечной мерзлоты на больших площадях современного региона вечной мерзлоты, — отмечают исследователи.

Тот факт, что, по прогнозам, эти изменения произойдут внезапно, еще больше обостряет проблемы, связанные с адаптацией к изменениям климата и возможной необходимости переоснащения имеющейся там инфраструктуры, подчеркивают исследователи.

На арктическую инфраструктуру особенно сильно влияет деградация вечной мерзлоты и связанные с ней изменения влаги в почве, — отмечают ученые.

Напомним, ученые считают, что попадание в водные системы ртути, которая сейчас «застряла» в мерзлых грунтах, может вызвать проблемы со здоровьем диких животных и людей как в Арктике, так и за ее пределами.