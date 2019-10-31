Конкурс в ВСП: комиссия по отбору кандидатов «не оправдала доверие» Зеленского?

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128795-konkurs-v-vsp-komissiya-po-otboru-kandidatov-ne-opravdala-doverie-zelenskogo.html

Ракурс

Комиссия по отбору кандидатов на две должности в Высшем совете правосудия (ВСП) за президентской квотой «не оправдала доверие» действующей власти.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил глава этой комиссии кандидат юридических наук, бывший декан юридического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия» Владимир Сущенко со ссылкой на информацию, полученную от одного из рекомендованных комиссией кандидатов.

Комиссия по отбору кандидатов в ВСП была создана согласно указу президента № 357 от 10 июня этого года. В указе отмечалось, что в ее состав вошли лица, которые «являются признанными специалистами в области права, имеющими высокую квалификацию и значительный опыт работы в области права, а также безупречную профессиональную репутацию».

Всего она рассмотрела кандидатуры 63 человек, которые подали соответствующие документы. 10 кандидатов прошли специальную проверку.

30 октября появился президентский указ № 785/2019, который отменяет указ № 357 и утверждает новый состав соответствующей комиссии.

Оказывается тот состав комиссии, в которую я дал согласие войти и которая проработав на волонтерских началах более двух месяцев подала президенту государства список из шести человек — кандидатов на должность членов ВСП, не оправдал доверие господина Владимира Зеленского и его окружения и оказался таким, который не пользуется у них безупречной профессиональной и человеческой репутацией? — отметил Сущенко.

Он добавил, что трое из членов возглавляемой им комиссии вошли в состав комиссии по вопросам правовой реформы в Украине.

Значит часть из нас — той комиссии — все же оказалась достойной президентского доверия более высокого уровня, — подчеркнул Сущенко.

Он отметил, что в Украине сейчас идет уже девятый за годы независимости этап судебной реформы, однако такое ее начало снова ставит под сомнение введение в Украине справедливого правосудия.

Не прикрыли мной свои договорняки и пришлось запускать рулетку по-новому кругу !!! — убежден Сущенко.

Напомним, в начале сентября Сущенко из-за невозможности передать Зеленскому документ с результатами конкурса в ВСП был вынужден опубликовать его в Фейсбуке.