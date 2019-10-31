Конкурс до ВРП: комісія з добору кандидатів «не виправдала довіри» Зеленського?https://racurs.ua/ua/n128795-konkurs-do-vrp-komisiya-z-doboru-kandydativ-ne-vypravdala-doviry-zelenskogo.htmlРакурс
Комісія з добору кандидатів на посади двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за президентською квотою «не виправдала довіри» чинної влади.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив очільник цієї комісії кандидат юридичних наук, колишній декан юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія» Володимир Сущенко з посиланням на інформацію, отриману від одного з рекомендованих комісією кандидатів.
Комісія щодо відбору кандидатів до ВРП була створена згідно з указом президента № 357 від 10 червня цього року. В указі зазначалося, що до її складу увійшли особи, котрі «є визнаними фахівцями у галузі права, мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у галузі права, а також бездоганну професійну репутацію».
Загалом вона розглянула кандидатури 63 осіб, які подали відповідні документи. 10 кандидатів пройшли спеціальну перевірку.
30 жовтня з’явився президентський указ № 785/2019, який скасовує указ № 357 та затверджує новий склад відповідної комісії.
Виявляється той склад комісії, до якої я надав згоду увійти і яка пропрацювавши на волонтерських засадах понад два місяці подала президенту держави список із шести осіб — кандидатів на посаду членів ВРП, не виправдав довіру пана Володимира Зеленського та його оточення і виявився таким, що не користується у них бездоганною професійною і людською репутацією? — зазначив Сущенко.
Він додав, що троє з членів очолюваною ним комісії увійшли до складу комісії з питань правової реформи в Україні.
Значить частина з нас — тієї комісії — все ж таки виявилась достойною президентської довіри більш високого рівня, — зауважив Сущенко.
Він зазначив, що в Україні зараз триває вже дев’ятий за роки незалежності етап судової реформи, однак такий її початок знову ставить під сумніви запровадження в Україні справедливого правосуддя.
Не прикрили мною свої договорняки і довелось запускати рулетку по-новому колу!!! — переконаний Сущенко.
Нагадаємо, на початку вересня Сущенко через неможливість передати Зеленському документ з результатами конкурсу до ВРП був змушений опублікувати його у Фейсбуці.