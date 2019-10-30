Головні новини 30 жовтня: подання на Дубневича передали в Раду, ВАКС виніс перший вирок, Данія схвалила «Північний потік-2»

https://racurs.ua/ua/n128794-golovni-novyny-30-jovtnya-podannya-na-dubnevycha-peredaly-v-radu-vaks-vynis-pershyy-vyrok.html

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Вищий антикорупційний суд України засудив до штрафу колишню суддю апеляційного суду Дніпропетровської області. Її визнали винною у декларуванні недостовірної інформації.

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Ярослав Дубневич, народний депутат України, найближчим часом може бути заарештований. Сьогодні Регламентний комітет направив подання до Верховної Ради на залучення народного обранця до кримінальної відповідальності.

Верховна Рада України 30 листопада прийняла в другому читанні проект закону № 0939 «Про внесення змін до закон про місцеві вибори» щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участі її місцевих організацій в місцевих виборах".

З’їзд суддів України 30 жовтня заповнив свою квоту в склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сьогодні делегати XVII позачергового з’їзду суддів України обрали другого нового члена ВККСУ. Їм стала Тетяна Широян. Голоси за неї віддали 155 учасників з’їзду суддів.

Переяслав-Хмельницький перейменовано в Переяслав. Рішення про зміну назви міста на Київщині сьогодні ухвалила Верховна Рада.

Данія дозволила будівництво газопроводу «Північний потік — 2» в своїх водах. Уряд країни погодив будівництво ділянки газопроводу Nord Stream 2 на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. Про це 30 жовтня повідомляє енергетичне агентство Данії.