Главные новости 30 октября: представление на Дубневича передали в Раду, ВАКС вынес первый приговор, Дания одобрила «Северный поток-2»

https://racurs.ua/n128794-glavnye-novosti-30-oktyabrya-predstavlenie-na-dubnevicha-peredali-v-radu-vaks-vynes-pervyy.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к штрафу бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области. Ее признали виновной в в декларировании недостоверной информации.

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Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, в ближайшее время может быть арестован. Сегодня Регламентный комитет направил представление в Верховную Раду на привлечение народного избранника к уголовной ответственности.

Верховная Рада Украины 30 ноября приняла во втором чтении проект закона № 0939 «О внесении изменений в закон „О местных выборах“ относительно урегулирования процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в местных выборах».

Съезд судей Украины 30 октября заполнил свою квоту в составе Высшей квалификационной комиссии судей. Сегодня делегаты XVII внеочередного съезда судей Украины избрали и второго нового члена ВККСУ. Им стала Тетяна Широян. Голоса за нее отдали 155 участников съезда судей.

Переяслав-Хмельницкий переименован в Переяслав. Решение об изменении названия города на Киевщине сегодня приняла Верховная Рада.

Дания разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих водах. Правительство страны согласовало строительство участка газопровода Nord Stream 2 на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом 30 октября сообщает энергетическое агентство Дании.