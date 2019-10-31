Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Клімат Арктики може різко змінитися в XXI столітті

Клімат Арктики може різко змінитися в найближчому майбутньому — учені

31 жов 2019, 08:43
999

Клімат у різних регіонах Арктики може різко змінитися у відносно найближчому майбутньому внаслідок процесу поступового руйнування вічної мерзлоти, який зараз відбувається.

Loading...

Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Макгілла (Канада), повідомляє прес-служба цього вишу.

Попередні дослідження у цій сфері, як правило, свідчили про поступову деградацію вічної мерзлоти з незначним прямим впливом на клімат.

Зазвичай дослідники моделюють зміни клімату, дивлячись назад і вперед через 20−30-річні проміжки, через що можна пропустити різкі зміни, які протягом цього періоду відбуваються, наголошують учені.

Дослідники з Університету Макгілла проаналізували вплив змін у вічній мерзлоті на більш детальному рівні.

Почавши більш ретельно аналізувати кліматичні моделі Арктики, ми помітили різкі зміни вологості ґрунту, а також різке збільшення інтенсивності опадів з можливим збільшенням частоти блискавок і лісових пожеж, — наголошують дослідники.

У своєму детальному дослідженні вони використовували дані кліматичної моделі за період 1970 -2100 років.

Ми прогнозуємо різке зниження вологості ґрунту (протягом декількох місяців) у відповідь на деградацію вічної мерзлоти на великих площах сучасного регіону вічної мерзлоти, — зазначають дослідники.

Той факт, що, за прогнозами, ці зміни відбудуться раптово, ще більше загострює проблеми, пов’язані з адаптацією до змін клімату і можливою потребою переоснащення наявної там інфраструктури, наголошують дослідники.

На арктичну інфраструктуру особливо сильно впливає деградація вічної мерзлоти та пов’язані з нею зміни вологи в ґрунті, — зазначають учені.

Нагадаємо, вчені вважають, що потрапляння у водні системи ртуті, котра наразі «застрягла» в мерзлих ґрунтах, може викликати проблем зі здоров’ям диких тварин і людей як в Арктиці, так і за її межами.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Справа Дубневича, візит генсека НАТО й економічні закони: Рада зібралася на засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

31 жовтня буде насиченим днем у парламенті. Нардепи розглянуть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності їхнього колеги Дубневича. У Раді виступить генсек НАТО Столтенберг, розглянуть низку економічних законів

Новини України
10:15

Зеленський розповів Меркель про розведення сил на Донбасі: на черзі Петрівське

Президент України Володимир Зеленський розповів канцлеру ФРН Ангел Меркель про розведення військ на Донбасі. Лідери двох країн обговорили й переговори щодо транзиту газу через Україну

Світові новини
09:16

Міністр юстиції про пенітенціарну систему: феодально-васальні відносини і броунівський рух правоохоронців

Посаду заступника міністра юстиції повинна обійняти людина, яка може поставити перегородку між в’язницею і бізнесом, заявив глава Мін’юсту України Денис Малюська

Новини України
20:29   30 жов