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11 тис вчених і екологів вважають, що на Землі надзвичайна кліматична ситуація, фото: phere

11 тис. вчених і екологів вважають, що на Землі існує надзвичайна кліматична ситуація

7 лис 2019, 11:53
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Надзвичайна кліматична ситуація склалась на Землі.

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11 тис. вчених і екологів звернулися до світової громадськості стосовно проблеми клімату. Британський науковий журнал BioScience опублікував відповідну заяву.

Представники наукової спільноти закликали вжити заходів для скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу. На їх думку, потрібно діяти швидко, оскільки в майбутньому людство чекають «невимовні страждання».

Висновки фахівців отримані на основі 40-річних спостережень за кліматом. Вчені досліджували показники рівня споживання енергії, темпи зникнення видів тварин і лісів, зростання народонаселення, а також аналізували інші фактори глобального потепління.

На думку експертів, поліпшити ситуацію зможе заміна викопного палива на відновлювані джерела енергії, а також запровадження високих «вуглецевих податків». Серед інших дієвих заходів — відмова від споживання тваринної їжі й вирубки лісів, а також перегляд економічної політики і відмова від прагнення до зростання ВВП.

Журнал BioScience створили у 1964 році. Його публікує британське видавництво Oxford University Press від імені американського Інституту біологічних наук.

Раніше вчені заявили, що клімат Арктики може різко змінитися в найближчому майбутньому. Це відбудеться внаслідок процесу поступового руйнування вічної мерзлоти, який зараз відбувається.


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