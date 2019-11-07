Вибух у Києві: стали відомі версії поліції та стан потерпілих

Наслідки вибуху в Києві, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n129121-vybuh-u-kyievi-stav-vidomyy-stan-poterpilyh-ta-osnovna-versiya-policiyi.html

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У постраждалого в результаті вчорашнього підриву автомобіля у Києві, який стався на житомирській трасі поблизу повороту до села Чайки, 57-річного бізнесмена — струс головного мозку та травма грудної клітини.

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У ще одного постраждалого — 34-річного водія автомобіля — закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудей, осколкові поранення нижніх кінцівок, про це повідомляють УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Також в результаті інциденту на місці загинув сержант поліції охорони 1976 року народження.

Наразі поліція розглядає кілька версій причин інциденту, пріоритетною є підприємницька діяльність постраждалого бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба Управління комунікації Національної поліції України.

За попередньою інформацією поліції, до вибуху може бути причетним мотоцикліст.

За фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) відкрите кримінальне провадження.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

Наразі правоохоронці розшукують причетних до підриву автомобіля осіб.

За інформацією ЗМІ, постраждалий — директор фармацевтичної компанії Ігор Сало.

Агентство УНІАН зазначає, що ЗМІ неодноразово пов’язували Сало з рейдерськими атаками та «віджиманням» підприємств. Зокрема — спробами рейдерських атак на завод «Індар», що займається виробництвом інсуліну, вітамінний завод та агрохолдинг.

Також повідомлялося про нібито його причетність до «будівельного кидалова», замовних вбивств і корупційних «вугільних» схем.

Також у Сала нібито є вісім паспортів, котрі він використовує, щоб переховуватися від постраждалих бізнесменів.

Крім того, ЗМІ підозрюють його в зв’язках з російським бізнесом і спецслужбами, а також деякими українськими політиками.

Нагадаємо, у соцмережах нещодавно з’явилося відео підриву автомобіля на житомирській трасі.