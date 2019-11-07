«Динамо» та «Копенгаген» переможця не виявили. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n129165-kyyivske-dynamo-zigralo-z-kopengagenom-vnichyu.html

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Київське «Динамо» та «Копенгаген» в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи переможця не виявили.

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У столиці Данії сьогоднішній матч завершився з рахунком 1:1. Підопічні Олексія Михайличенка пропустили вже на перших хвилинах, але в другому таймі зуміли відігратися. Транслювали футбольний поєдинок українські ЗМІ.

На 4 хвилині першого тайму Стаге переграв голкіпера киян Бущана — 1:0. Вже на 14 хвилині кияни отримали шанс відігратися — арбітр призначив одинадцятиметровий удар за гру рукою. Пенальті визвав бити Віктор Циганков, але не зумів переграти воротаря. На 16 хвилині якісь сантиметри не вистачили Беседіну, щоб забити — м’яч пролетів над поперечиною.

У другому таймі гра була вже більш нервовою. На 70 хвилині кияни відігралися завдяки зусиллям Вербича та Сидорчука, круглого у сітку відправив словенець — 1:1. За такого рахунку матч і завершився.

«Копенгаген» — «Динамо» 1:1

Голи: Стаге, 4 — Вербич, 70

«Копенгаген»: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельсон, Бенгтссон (Бартолі, 69) — Стозі, Зека, Фішер (Томсен, 82) — Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55).

«Динамо»: Бущан — Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваєв, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бесєдін, Вербич (Де Пена, 88).

Попередження: Зека, Сантос, Нельсон — Шабанов.

Нагадаємо, букмекери припускали, що київське «Динамо» не є фаворитом сьогоднішнього матчу. Фахівці вважали, що на перемогу шансів більше у «Копенгагена».