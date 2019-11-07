«Динамо» и «Копенгаген» победителя не выявили. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n129165-kievskoe-dinamo-sygralo-s-kopengagenom-vnichu.html

Ракурс

Киевское «Динамо» и «Копенгаген» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы победителя не выявили.

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В столице Дании сегодняшний матч завершился со счетом 1:1. Подопечные Алексея Михайличенко пропустили уже на первых минутах, но во втором тайме сумели отыграться. Транслировали футбольный поединок украинские СМИ.

На 4 минуте первого тайма Стаге переиграл голкипера киевлян Бущана — 1:0. Уже на 14 минуте киевляне получили шанс отыграться — арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой. Пенальти вызвал бить Виктор Цыганков, но не сумел переиграть вратаря. На 16 минуте какие-то сантиметры не хватили Беседину, чтобы забить-мяч пролетел над перекладиной.

Во втором тайме игра была уже более нервной. На 70 минуте киевляне отыгрались благодаря усилиям Вербича и Сидорчука, круглого в сетку отправил словенец — 1:1. При таком счете матч и завершился.

«Копенгаген» — «Динамо» 1:1

Голы: Стаге, 4 — Вербич, 70

«Копенгаген»: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельсон, Бенгтссон (Бартоли, 69) — Стоге, Зека, Фишер (Томсен, 82) — Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55).

«Динамо»: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваев, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Вербич (Где Пена, 88).

Предупреждения: Зека, Сантос, Нельсон — Шабанов.

Напомним, букмекеры предполагали, что киевское «Динамо» не является фаворитом сегодняшнего матча. Специалисты считали, что на победу шансов больше у «Копенгагена».