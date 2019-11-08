Команда Зеленского: СМИ рассказали, с кем тайно встречается окружение президента, фото — "Радио Свобода"

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Журналисты выяснили, что члены новой команды продолжают тайком встречаться с влиятельными бизнесменами.

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«Схемы» рассказали о тайных встречах первого помощника президента Сергея Шефира, Андрея Смирнова, заместителя руководителя Офиса президента, премьер-министра Алексея Гончарука и главы МВД Арсена Авакова с Игорем Коломойским, Валерием Хорошковским, Артуром Мхитаряном.

При моем президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в Администрацию президента и скрытых от общества договоренностей, — обещал в мае после инаугурации новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Как выяснили журналисты «Схем», не все оказалось в деятельности чиновников Офиса президента прозрачным. Новые лица команды Зеленского — премьер Гончарук, заместитель руководителя ОП Смирнов, первый помощник президента Шефир и глава МВД Аваков — часть своей работы проводят тайно. это следует из результатов наблюдения «Схем» за их визитами, а также за поездками к ним людей, приближенных к олигархам, или собственно самих влиятельных бизнесменов.

Например, вечером 28 октября Шефир встречался с Коломойским. «Правая рука» Зеленского это отрицает, но олигарх подтвердил, что виделся с помощником президента. Он отметил, что тот посещал не его, а бизнес-партнера по «95 кварталу» Тимура Миндича, который работает в офисе олигарха на другом этаже.

Расследователи также зафиксировали трехчасовую встречу Авакова с Коломойским (олигарх объяснил это «старой дружбой»).

Коломойский также долго разговаривал с экс-генпрокурором Юрием Луценко. Это произошло на следующий день после того, как парламент отправил Луценко в отставку. С Коломойским к Луценко ездил также нардеп и бизнес-партнер Коломойского Игорь Палица.

Авто заместителя руководителя Офиса президента Смирнова замечали возле офиса Валерия Хорошковского, бывшего главы СБУ при Януковиче. Тот недавно вернулся в Украину и якобы консультирует руководителя таможни Максима Нефедова. Заместитель Богдана отказался комментировать возможную встречу с Хорошковским. Хотя сам бизнесмен не опроверг этот факт.

Зафиксировали и позднюю встречу в правительстве столичного застройщика Артура Мхитаряна. Вместе с ним на Грушевского приезжал Мика Фаталов, участник «95 квартала». Актер подтвердил, что Гончарук и Мхитарян разговаривали.

Напомним, что вчера полиция начала расследование из-за угроз бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова журналистам программы расследований «Схемы». Портнов опубликовал данные водителя съемочной группы «Схем», которая готовит программу о его связях с новой украинской властью.

Он также пригрозил всей редакции этой телепрограммы публикацией «их личной и персональной информации», «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток». Впоследствии Портнов также опубликовал номера автомобилей «Радио Свобода», которые, по его словам, «занимаются слежкой за политиками, бизнесменами и обычными гражданами».