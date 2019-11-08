Пам'ять про Гандзюк: суд не дозволив перейменовувати вулицю в Херсоні на честь активістки, фото —

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П’ятий апеляційний суд залишив незмінним рішення Херсонського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним перейменування вулиці Лютеранської. Учора суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та міського голови Володимира Миколаєнка, повідомляє «Судова влада».

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Суд в Одесі підтвердив рішення Херсонського окружного адмінсуду у справі № 540/427/19 щодо визнання протиправними та скасування деяких пунктів рішення Херсонської міської ради № 1840 від 22 лютого 2019 року «Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування та перейменування вулиці Лютеранської у вулицю Катерини Гандзюк».

Судом оголошено вступну і резолютивну частини постанови, яка набрала законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду впродовж 30 днів.

Нагадаємо, що рішення про перейменування Лютеранської вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк Херсонська міська рада ухвалила 22 лютого. У травні Херсонський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов проти Херсонської міськради та мера Миколаєнка про скасування окремих пунктів рішення міської ради щодо перейменування вулиці на честь Гандзюк. Ім’я позивача не розголошувалося.