Дві людини загинули у копанці в Чистяковому (Торезі), фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n129175-v-ordo-dvi-ludyny-zagynuly-pid-chas-robit-u-kopanci.html

Ракурс

Дві людини загинули під час робіт у копанці, розташованій у тимчасово окупованому місті Чистяковому (Торезі) Донецької області на вулиці 10 років Жовтня.

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Про це повідомляє так зване «МНС» сепаратистів.

Зазначається, що рятувальники були спрямовані туди після того, як загиблі, 1989 та 2003 років народження, не піднялися на поверхню. Їхні тіла виявили на відстані 800 м від поверхні й сьогодні вранці дістали з копанки.

Ця копанка представляє собою похилу гірничу виробку, пройдену з поверхні під кутом 8°. Обладнання та комунікації у ній чи на поверхні відсутні.

Причиною загибелі людей вважається нещасний випадок.

Місто Торез у 2016 році Верховна Рада перейменувала на Чистякове.

Нагадаємо, наприкінці квітня на шахті «Східкарбон», розташованій на тимчасово окупованих територіях Луганської області, стався потужний вибух, який призвів до численних людських жертв. У пошуку зниклих шахтарів брали участь рятувальники з російського міста Шахти Ростовської області.