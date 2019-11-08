Два человека погибли в копанке в Чистяково (Торезе), фото: LB.ua

https://racurs.ua/n129175-v-ordo-dva-cheloveka-pogibli-vo-vremya-rabot-v-kopanke.html

Ракурс

Два человека погибли во время работ в копанке, расположенной во временно оккупированном городе Чистяково (Торезе) Донецкой области на улице 10 лет Октября.

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Об этом сообщает так называемое «МЧС» сепаратистов.

Отмечается, что спасатели были направлены туда после того, как погибшие, 1989 и 2003 годов рождения, не поднялись на поверхность. Их тела обнаружили на расстоянии 800 м от поверхности и сегодня утром достали из копанки.

Эта копанка представляет собой наклонную горную выработку, пройденную с поверхности под углом 8°. Оборудование и коммуникации в ней или на поверхности отсутствуют.

Причиной гибели людей считается несчастный случай.

Город Торез в 2016 году Верховная Рада переименовала в Чистяково.

Напомним, в конце апреля на шахте «Схидкарбон», расположенной на временно оккупированных территориях Луганской области, произошел мощный взрыв, который привел к многочисленным человеческим жертвам. В поиске пропавших шахтеров участвовали спасатели из российского города Шахты Ростовской области.