Два рыбака КНДР убили 16 членов экипажа судна и убежали в Южную Корею, фото: NOAA Photo Library

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Два рыбака КНДР убили 16 членов экипажа корабля.

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Они пересекли морскую границу Южной Кореи и вскоре были арестованы местными правоохранителями. Об этом сообщает ВВС.

Сеул отказался предоставлять политическое убежище бежавшим из КНДР. Власти расценили их как уголовных преступников, а не перебежчиков.

Задержанные признались, что капитана судна убили еще в конце октября. В преступлении участвовал еще один мужчина. По их словам, он плохо относился к ним. В дальнейшем они стали убивать и других членов экипажа, выступавших против их действий. Когда один из них был задержан на территории коммунистического государства, двое других решили сбежать на судне на юг.

Власти Южной Кореи официально заявили, что преступники не останутся на территории страны. Обоих мужчин правоохранители передали КНДР в пункте Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне.

Ранее КНДР освободила захваченное в Японском море российское судно. Оно направлялось в южнокорейский порт Сочко для добычи крабов.