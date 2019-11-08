Двоє рибалок КНДР вбили 16 членів екіпажу судна і втекли до Південної Кореї, фото: NOAA Photo Library

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Двоє рибалок КНДР вбили 16 членів екіпажу корабля.

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Вони перетнули морський кордон Південної Кореї, незабаром були заарештовані місцевими правоохоронцями. Про це повідомляє ВВС.

Сеул відмовився надавати політичний притулок втікачам з КНДР. Влада розцінила їх як кримінальних злочинців, а не перебіжчиків.

Затримані зізналися, що капітана судна вбили ще в кінці жовтня. У злочині брав участь ще один чоловік. За їх словами, він погано ставився до них. Надалі вони стали вбивати і інших членів екіпажу, які виступали проти їх дій. Коли один з них був затриманий на території комуністичної держави, двоє інших вирішили втекти на судні на південь.

Влада Південної Кореї офіційно заявили, що злочинці не залишаться території країни. Обох чоловіків правоохоронці передали КНДР в пункті Пханмунджом, який розташований в демілітаризованій зоні.

Раніше КНДР звільнила захоплене в Японському морі російське судно. Воно прямувало в південнокорейський порт Сочко для видобутку крабів.