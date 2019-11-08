«Північний потік-2»: Польща покарає "Газпром" максимальним штрафом за порушення конкуренції, фото — mind.ua

https://racurs.ua/ua/n129173-polscha-nalyakala-pivnichnyy-potik-2-maksymalnym-shtrafom-za-porushennya-konkurenciyi.html

Ракурс

Польський уряд сьогодні оголосить про найбільший в історії штраф у справі про будівництво російського газогону «Північний потік-2».

Loading...

Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі повідомило, що оголосить 8 листопада рішення про накладання максимально можливого штрафу. Цей антимонопольний орган польського уряду з травня 2018 року розслідував ймовірну змову щодо будівництва газогону по дну Балтійського моря.

«Газпрому» доведеться сплатити санкції у розмірі 10% від оборотів компанії у році перед ухваленням рішення про порушення прав конкуренції (2018 рік), повідомляє Biznes Alert.

Нагадаємо, що «Північний потік-2» (Nord Stream 2) веде нитку газогону від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Потужність цього проекту становитиме 55 млрд куб. м газу щороку. Останньою з держав регіону погодила будівництво газогону Данія.

«Ракурс» повідомляв, що Бундестаг поки не зміг зібратися, щоб проголосувати за запропоновані урядом поправки до законодавства, котрі б дозволили російсько-німецькому газогону «Північний потік-2» обійти газову директиву Євросоюзу. У парламенті вчора не виявилося кворуму.

Ухвалення відповідного законопроекту дозволило б операторові Nord Stream 2 AG експлуатувати «Північний потік-2», який наразі ще прокладається дном Балтійського моря. Уряд ФРН прагне внести виключення до директиви ЄС, яка передбачає, що постачальник газу та оператор газогону не можуть бути пов’язаними, якщо йдеться про об'єкти, збудовані після 23 травня 2019 року.

«Північний потік-2» «Газпром» будує з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall і мав намір завершити проект ще у цьому році. Україна різко виступила проти будівництва Nord Stream 2. Її підтримують у цьому Сполучені Штати, Польща і країни Балтії. Ці країни застерігають ЄС від того, що Європа у випадку введення в експлуатацію газогону «підсяде на російську газову голку».