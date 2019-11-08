Ігор Безлер, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n129172-nove-prizvysche-vatajka-boyovykiv-bezlera-vstanovyla-slidcha-grupa-bellingcat-foto.html

Ракурс

Незалежна слідча група Bellingcat встановила нове прізвище ватажка донецьких бойовиків Ігоря Безлера, вказане у виданому йому в Росії паспорті.

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Безлеру видано внутрішній російський паспорт під прізвищем Береговий. Усі інші дані в цьому документі (ім'я та по батькові, дата народження), співпадають з даними реального Безлера, повідомляється в матеріалі Bellingcat «Як Росія видає підроблені паспорти своїм оперативникам в Україні».

Зазначається, що людина з паспортом «Берегового» прибула до Сімферополя 27 жовтня 2014 року, після посадки на рейс «Аерофлоту» в Краснодарі того ж дня раніше.

Того ж дня Безлер повідомив своєму «прес-секретареві», що «більше в Горлівку і ДНР ніколи не повернеться». Втім, влітку 2015 року з’явилася інформація, що Безлер повернувся до Горлівки.

Також розслідувачі встановили, що він використовував цей паспорт для подорожей по Росії та Україні.

У Bellingcat зазначають, що десятизначний номер внутрішніх російських паспортів легко розшифрувати. Перші дві цифри вказують на офіс, що видав паспорт, наступні дві цифри вказують рік надрукування форми (що означає, що паспорт, ймовірно, був виданий або в цьому році, або в наступному), а останні шість цифр — це серійний номер.

Паспорт «Берегового» має номер 4513078492. Його видав московський офіс (як зазначено 45 на початку внутрішнього номера паспорта). Наступні дві цифри — 13 — вказують на те, що форма паспорта була надрукована у 2013 році, тобто паспорт був виданий або в 2013, або в 2014 році. Нарешті, останні шість цифр — 078492 — відносяться до порядкового номера паспортів, виданих цим московським офісом із друкованих форм 2013 року.

Таким чином, люди з «сусідніми паспортами» із «Бреговим» отримали свої документи з тієї ж партії, що й Безлер.

Так, Bellingcat виявив паспорт «Андрія Лаптєва», котрий відрізняється від паспорта «Берегового» лише двома останніми цифрами (№ 4513078464). Він виданий представникові ГРУ Олегу Іваніковому, якого підозрюють у причетності до збиття пасажирського «Боїнга» рейсу MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нагадаємо, Безлер вбив кількома пострілами в голову з пістолета викраденого в Горлівці волонтера Олександра Крайнікова.