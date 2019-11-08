Игорь Безлер, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n129172-novuu-familiu-glavarya-boevikov-bezlera-ustanovila-sledstvennaya-gruppa-bellingcat-foto.html

Ракурс

Независимая следственная группа Bellingcat установила новую фамилию главаря донецких боевиков Игоря Безлера, указанную в выданном ему в России паспорте.

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Безлеру выдан внутренний российский паспорт под фамилией Береговой. Все остальные данные в этом документе (имя и отчество, дата рождения), совпадают с данными реального Безлера, сообщается в материале Bellingcat «Как Россия выдает поддельные паспорта своим оперативникам в Украине».

Отмечается, что человек с паспортом «Берегового» прибыл в Симферополь 27 октября 2014 года, после посадки на рейс «Аэрофлота» в Краснодаре того же дня раньше.

В тот же день Безлер сообщил своему «пресс-секретарю», что «больше в Горловку и ДНР никогда не вернется». Впрочем, летом 2015 появилась информация, что Безлер вернулся в Горловку.

Также расследователи установили, что он использовал этот паспорт для путешествий по России и Украине.

В Bellingcat отмечают, что десятизначный номер внутренних российских паспортов легко расшифровать. Первые две цифры указывают на офис, выдавший паспорт, следующие две цифры указывают год напечатания формы (что означает, что паспорт, вероятно, был выдан или в этом году, или в следующем), а последние шесть цифр — это серийный номер.

Паспорт «Берегового» имеет номер 4513078492. Его выдал московский офис (как указано 45 в начале внутреннего номера паспорта). Следующие две цифры — 13 — указывают на то, что форма паспорта была напечатана в 2013 году, то есть паспорт был выдан или в 2013, или в 2014 году. Наконец, последние шесть цифр — 078492 — относятся к порядковому номеру паспортов, выданных этим московским офисом из печатных форм 2013 года.

Таким образом, люди с «соседними паспортами» с «Бреговым» получили свои документы из той же партии, что и Безлер.

Так, Bellingcat обнаружил паспорт «Андрея Лаптева», который отличается от паспорта «Берегового» только двумя последними цифрами (№ 4513078464). Он выдан представителю ГРУ Олегу Иваниковому, которого подозревают в причастности к сбиванию пассажирского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Напомним, Безлер убил несколькими выстрелами в голову из пистолета похищенного в Горловке волонтера Александра Крайникова.