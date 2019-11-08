Лига Европы: что рассказали после матчей Михайличенко и Шаран, фото — ФК "Динамо"

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Вечером 7 ноября «Динамо» и «Александрия» сыграли вничью в матчах четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне сравняли счет во втором тайме в матче на выезде с «Копенгагеном» (1:1), а «Александрия» героически отыгралась в заключительные 10 минут матча во Львове против французского «Сент-Этьена» (2:2).

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Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко после игры сказал, что киевляне доминировали в поединке и его команда потеряла очки, а главный тренер «Александрии» Владимир Шаран гордится своей командой, которая продемонстрировала характер, но отмечает, что вся борьба в группе еще впереди.

Михайличенко отметил, что его подопечные создали больше моментов и просто играли лучше соперника.

Проводили различные атаки, отлично использовали фланги, но в завершающей стадии чего-то не хватало — где везения, где-то — исполнительского мастерства. К ребятам никаких претензий у меня нет. Ни по отдаче, ни по тактическим построениям, ни по скоростям. А мелкие ошибки есть в любой игре, — рассказал тренер «Динамо».

Шаран не сдерживал эмоций после матча.

Эмоции переполняют. Это, пожалуй, самая ценная ничья в этом турнире, потому что по ходу поединка проигрывали два мяча. Сегодня было сказано, что надо играть до конца, чтобы ни случилось. Особенно, это было заметно в перерыве, когда проигрывали 0:1, — рассказал Шаран на пресс-конференции.

Он назвал результат закономерным и назвал ничью «победой для своей команды».

«Динамо» набрало 6 очков и идет на втором месте в группе B, уступая «Копенгагену» по дополнительным показателям.

«Александрия» с тремя очками остается на последнем месте в группе I. «Сент-Этьен» также с тремя очками идет на третьей позиции, опережая украинский клуб по дополнительным показателям. В пятом туре Лиги Европы 28 ноября Александрия во Львове сыграет с «Вольфсбургом», а заключительный матч проведет в гостях с «Гентом».