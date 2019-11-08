Ліга Європи: що розповіли після матчів Михайличенко та Шаран, фото — ФК "Динамо"

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Увечері 7 листопада «Динамо» та «Олександрія» зіграли у нічию у матчах четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Кияни зрівняли рахунок у другому таймі в матчі на виїзді з «Копенгагеном» (1:1), а «Олександрія» героїчно відігралася у заключні 10 хвилин матчу у Львові проти французького «Сент-Етьєну» (2:2).

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Наставник «Динамо» Олексій Михайличенко після гри сказав, що кияни домінували в поєдинку і його команда втратила очки, а головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран пишається своєю командою, яка продемонструвала характер, але наголошує на тому, що вся боротьба в групі ще попереду.

Михайличенко зазначив, що його підопічні створили більше моментів і просто грали краще за суперника.

Проводили різноманітні атаки, відмінно використовували фланги, але в завершальній стадії чогось не вистачало — десь везіння, десь — виконавської майстерності. До хлопців ніяких претензій у мене немає. Ні по віддачі, ні з тактичних побудов, ні за швидкостями. А дрібні помилки є в будь-якій грі, — розповів тренер «Динамо».

Шаран не стримував емоцій після матчу.

Емоції переповнюють. Це, мабуть, найцінніша нічия в цьому турнірі, тому що по ходу поєдинку програвали два м’ячі. Сьогодні було сказано, що треба грати до кінця, що б там не сталося. Особливо, це було помітно в перерві, коли програвали 0:1, — розповів Шаран на прес-конференції.

Він назвав результат закономірним і назвав нічию «перемогою для своєї команди».

«Динамо» набрало 6 очок і йде на другому місці в групі B, поступаючись «Копенгагену» за додатковими показниками.

«Олександрія» із трьом очками залишається на останньому місці в групі I. «Сент-Етьєн» також з трьома очками йде на третій позиції, випереджаючи український клуб за додатковими показниками. У п’ятому турі Ліги Європи 28 листопада Олександрія у Львові зіграє із «Вольфсбургом», а заключний матч проведе в гостях із «Гентом».