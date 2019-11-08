«Северный поток-2»: Польша накажет "Газпром" максимальным штрафом за нарушение конкуренции, фото — mind.ua

https://racurs.ua/n129173-polsha-napugala-severnyy-potok-2-maksimalnym-shtrafom-za-narushenie-konkurencii.html

Ракурс

Польское правительство сегодня объявит о крупнейшем в истории штрафе в деле о строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

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Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши сообщило, что объявит 8 ноября решение о наложении максимально возможного штрафа. Этот антимонопольный орган польского правительства с мая 2018 года расследовал возможную заговор относительно строительства газопровода по дну Балтийского моря.

«Газпрому» придется уплатить санкции в размере 10% от оборотов компании в году, предшествующем принятию решения о нарушении прав конкуренции (2018), сообщает Biznes Alert.

Напомним, что «Северный поток-2» (Nord Stream 2) ведет нить газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Мощность этого проекта составит 55 млрд куб. м газа ежегодно. Последней из государств региона согласовала строительство газопровода Дания.

«Ракурс» сообщал, что Бундестаг пока не смог собраться, чтобы проголосовать за предложенные правительством поправки в законодательство, которые позволили бы российско-германскому газопроводу «Северный поток-2» обойти газовую директиву Евросоюза. В парламенте вчера не оказалось кворума.

Принятие соответствующего законопроекта позволило бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать «Северный поток-2», который сейчас еще прокладывается. Правительство ФРГ стремится внести исключение в директиву ЕС, которая предусматривает, что поставщик газа и оператор газопровода не могут быть связанными, если речь идет об объектах, построенные после 23 мая 2019 года.

«Северный поток-2» «Газпром» строит с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall и намеревался завершить проект еще в этом году. Украина резко выступила против строительства Nord Stream 2. Ее поддерживают в этом Соединенные Штаты, Польша и страны Балтии. Эти страны предостерегают ЕС от того, что Европа в случае введения в эксплуатацию газопровода «подсядет на российскую газовую иглу».