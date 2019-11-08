Память о Гандзюк: суд не разрешил переименовывать улицу в Херсоне в честь активистки, фото — Фейсбук К.Гандзюк

https://racurs.ua/n129176-apellyacionnyy-sud-ne-razreshil-pereimenovyvat-ulicu-v-hersone-v-chest-gandzuk.html

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Пятый апелляционный суд оставил неизменным решение Херсонского окружного административного суда, который признал противоправным переименование улицы Лютеранской. Вчера суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и городского головы Владимира Николаенко, сообщает «Судебная власть».

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Суд в Одессе подтвердил решение Херсонского окружного админсуда по делу № 540/427/19 о признании противоправными и отмене некоторых пунктов решения Херсонского городского совета № 1840 от 22 февраля 2019 года «О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании, переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк».

Суд объявил вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия. Оно может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд в течение 30 дней.

Напомним, что решение о переименовании Лютеранской улице в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк Херсонский городской совет принял 22 февраля. В мае Херсонский окружной административный суд частично удовлетворил иск против Херсонского горсовета и мэра Николаенко об отмене отдельных пунктов решения городского совета о переименовании улицы в честь Гандзюк. Имя истца не разглашалось.