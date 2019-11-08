Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129177-zelenskiy-poluchil-pochti-million-griven-ot-sdachi-v-arendu-imuschestva.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский получил более 902 тыс. грн от сдачи в аренду имущества.

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Соответствующую сумму он указал в Сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 6 ноября, размещенном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В декларации указано, что эти средства Зеленский получил от иностранных граждан Сирано Сонга и Хинуи Лина.

Какое именно имущество президент сдал в аренду, не сообщается. Также не доступна более подробная информация об арендаторах.

Напомним, в своем недавнем видеообращении, записанном за рулем электромобиля «Тесла», Зеленский пообещал, что обещанные перед президентскими выборами «посадки» чиновников состоятся, однако к ним нужно «подготовиться».