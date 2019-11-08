Зеленский получил почти миллион гривен от сдачи в аренду имуществаhttps://racurs.ua/n129177-zelenskiy-poluchil-pochti-million-griven-ot-sdachi-v-arendu-imuschestva.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский получил более 902 тыс. грн от сдачи в аренду имущества.
Соответствующую сумму он указал в Сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 6 ноября, размещенном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В декларации указано, что эти средства Зеленский получил от иностранных граждан Сирано Сонга и Хинуи Лина.
Какое именно имущество президент сдал в аренду, не сообщается. Также не доступна более подробная информация об арендаторах.
Напомним, в своем недавнем видеообращении, записанном за рулем электромобиля «Тесла», Зеленский пообещал, что обещанные перед президентскими выборами «посадки» чиновников состоятся, однако к ним нужно «подготовиться».