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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский получил почти миллион гривен от сдачи в аренду имущества

8 ноя 2019, 11:36
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Президент Украины Владимир Зеленский получил более 902 тыс. грн от сдачи в аренду имущества.

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Соответствующую сумму он указал в Сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 6 ноября, размещенном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В декларации указано, что эти средства Зеленский получил от иностранных граждан Сирано Сонга и Хинуи Лина.

Какое именно имущество президент сдал в аренду, не сообщается. Также не доступна более подробная информация об арендаторах.

Напомним, в своем недавнем видеообращении, записанном за рулем электромобиля «Тесла», Зеленский пообещал, что обещанные перед президентскими выборами «посадки» чиновников состоятся, однако к ним нужно «подготовиться».

Источник: Ракурс


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