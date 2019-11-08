Розведення біля Петрівського: бойовики зірвали процес, його перенесли на 9 листопада, фото — "Вчасно"

https://racurs.ua/ua/n129180-rozvedennya-bilya-petrivskogo-boyovyky-zirvaly-proces-yogo-perenesly-na-9-lystopada.html

Ракурс

Розведення сил та засобів біля Петрівського на Донеччині відтермінували на суботу, 9 листопада.

Loading...

Так вирішила тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі. Планується, що війська та засоби ЗСУ і бойовиків розпочнуть відходити зі своїх позицій о 12.00.

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік розповів прес-службі цієї організації, що початок відведення погодили із так званою владою ДНР-ЛНР.

Українська сторона була готова до розведення на так званій ділянці № 3 вже сьогодні. На ранковому брифінгу 8 листопада командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що о 12.00 Київ мав намір запустити білу сигнальну ракету, яка означала б запрошення до початку відведення в районі населених пунктів Богданівка — Петрівське.

Цю дату визначили, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці, яке зафіксували 30 жовтня. Отож, після семиденного режиму тиші українські війська були готові до розведення.

Але бойовики сьогодні не підтвердили готовність, хоча 4 листопада біля Золотого вони розпочали процес першими. Кравченко переконує, що українська сторона готова до розведення військ, але тільки за умови дзеркальних дій.

Нагадаємо, що раніше Київ виконав умову про розведення військ біля Станиці Луганської та Золотого. Проведення цього процесу вимагала Москва, погоджуючись на так званий «нормандський саміт» щодо миру на Донбасі. Згодом прес-секретар Путіна Пєсков заявляв, що стверджувати про проведення зустрічі лідерів Франції, ФРН, України та Росії у 2019 році ще зарано.