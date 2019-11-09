На ділянці №3 розпочалося розведення військ, фото: прес-служба ООС

https://racurs.ua/ua/n129222-rozvedennya-viysk-rozpochalosya-v-rayoni-petrivskogo-ta-bogdanivky-video.html

Ракурс

В районі населених пунктів Петрівське та Богданівка українські військовослужбовці та російсько-окупаційці війська запустили сигнальні ракети, що свідчить про початок розвелення військ.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В 12.01 були запущені білі ракети з обох сторін.

В 12.10 окупанти запустили повторний сигнал зеленою ракетою.

В 15.15 повторний сигнал зеленою ракетою подала українська сторона.

В 12.20 розпочалося розведення військ та засобів.

Зазначається, що українські військовослужбовці на ділянці розведення № 3 відійдуть на 1 км на заздалегідь обладнані позиції.

Будуть відведені 42 військовослужбовці ЗСУ, три бойові броньовані машини, а також 48 одиниць стрілецької зброї.

Процес верифікують представники СММ ОБСЄ та українські військовослужбовці зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Процес відведення відбувається дзеркально з обох сторін і триватиме три дні. Після цього на визначеній ділянці розпочнеться пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

Нагадаємо, розведення військ біля Петрівського мало розпочатися вчора, однак було зірване бойовиками. Тому його початок відтермінували на одну добу.