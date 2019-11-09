Во время падения Берлинской стены, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129221-padenie-berlinskoy-steny-google-posvyatil-dudl-obedineniu-germanii-foto.html

Ракурс

Сегодня исполняется 30 лет со времени падения Берлинской стены, своеобразного символа Холодной войны, который отделял Западный Берлин от просоветской Германской демократической республики (ГДР).

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Известный поисковый сервис Google посвятил этому событию свой очередной дудл.

На дудле изображена пара счастливых людей, которые обнимаются, стоя в проеме в полуразрушенной ограде.

Берлинская стена была построена в 1961 году как реакция восточногерманского и советского руководства на значительную миграцию населения ГДР в западногерманскую Федеративную Республику Германия (ФРГ), которая характеризовалась значительно более высоким уровнем жизни и гражданских свобод.

Западный Берлин был особым политическим образованием, возникшим после Второй мировой войны на территории американского, французского и британского секторов оккупации Берлина. Он был со всех сторон окружен ГДР, однако законы Восточной Германии там не действовали. Перейдя на территорию Западного Берлина, жители ГДР дальше могли самолетом добраться в ФРГ.

Особенно обострилась ситуация в 1961 году, когда ГДР покинули более 207 тыс. человек, преимущественно из числа молодых и квалифицированных специалистов.

После сооружения Берлинской стены, чтобы пройти за ее пределы, жителям ГДР нужно было получить разрешение.

Стена постепенно развивалась, со временем ее «оборудовали» земляными рвами, колючей проволокой, сигнальной оградой под электрическим напряжением, полосами из острых шипов, сторожевыми башнями, противотанковыми ежами, освещением и постами пограничников через каждые 200 м.

Официально ГДР заявляла, что стена построена с целью защиты граждан ГДР от вылазок западногерманских и американских провокаторов, но установленные там барьеры и ловушки были размещены образом, чтобы именно с территории Восточной Германии нельзя было попасть в Западный Берлин.

В то же время со стороны территории Западного Берлина стена не содержала ловушек и барьеров и была покрыта граффити.

Во время нелегальных попыток пересечь стену за период с 1961 по 1989 год погибли, по разным оценкам, от 136 до 1613 жертв, в зависимости от того, как оцениваются причины смерти каждого человека. Первым погибшим стал застреленный 24 августа 1961 24-летний Гюнтер Литфин. Последней жертвой считается Крис Геффрой, убитый 6 февраля 1989 года.

Вечером 9 ноября 1989 года на фоне постепенного разрушения просоветского социалистического блока в Европе власти ГДР позволили открыть для свободного прохода контрольно-пропускные пункты в Берлинской стене.

В течение нескольких месяцев жители обеих частей Германии разбили большую часть стены.

Еще через год — 3 октября 1990 года состоялось официальное воссоединение ФРГ, ГДР и Западного Берлина в одну страну.

Торжества по случаю падения стены в Германии начались 4 ноября и продлятся до 10 ноября.

Напомним, на 70-летие снятия организованной советской властью в конце 40-х годов XX в. блокады Западного Берлина Германию посетил летчик, который сбрасывал сладости детям.