Дядя, машущий крыльями: на 70-летие снятия блокады Западного Берлина приехал летчик, который сбрасывал сладости детям, фото — AFP

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Сегодня жители Германии празднуют 70-летие снятия советской блокады Западного Берлина — одного из первых кризисов холодной войны. Концерты и демонстрация архивных киноматериалов состоялись в парке Темпельхоф на месте бывшего аэродрома.

Для участия в праздновании в Берлин прибыл 98-летний Гейл Халворсен, участник операции «Воздушный мост», сообщает 12 мая Daily Mail.

Гейл Халворсен первым придумал сбрасывать с самолета сладости для детей Западного Берлина. Он привязывал носовые платки в качестве парашютов к упаковкам шоколадных вафель, которые он получал в посылках с родины, и сбрасывал этот груз перед посадкой в ​​Берлине. Дети прозвали его «дядей, который машет крыльями», поскольку покачивая крыльями своего самолета, он подавал им знак.

Почти год Советский Союз пытался взять Западный Берлин измором, чтобы заставить западных союзников уйти из сектора. В июне 1948 года были перекрыты все дороги, ведущие в западный сектор, прекращены поставки угля, на котором работали электростанции, а также медикаментов в больницы. Все это время поставки для города полностью осуществлялось по воздуху.

Автором «Воздушного моста» был генерал-лейтенант американской транспортной авиации Уильям Таннер. В течение года удалось обеспечить снабжение по воздуху всем необходимым для 2,5 млн человек. Сталин вынужден был уступить и в ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята.

Во время войны и после нее я побывал во многих странах Южной Америки и Африки. Везде дети, увидев человека в американской военной форме, просили конфет, просили жвачки. А в Берлине такого не было. Этим они меня подкупили. Я сказал, что скину им с самолета конфеты, если они обещают друг с другом поделиться. Они пообещали и спросили: как узнать, что это будет мой самолет? Я сказал, что покачаю крыльями, — вспоминал впоследствии Халворсен.

Сначала он мастерил парашюты из носовых платков. Чтобы точнее их сбрасывать, американцы опускали самолет чуть ниже. Каждый раз Халворсен говорил себе, что это был последний раз, когда он разрешил нарушить устав. Он со своей командой понял, что его разоблачили, когда на почту пришло несколько мешков писем благодарности от детей Западного Берлина за сладости.

Впоследствии шоколад, изюм и конфеты начали сбрасывать и другие пилоты, а сбор сладостей, который получил название «Operation Little Vittles» («Малый провиант»), охватил все США. Постепенно все самолеты союзников назвали «изюмными бомбардировщиками», хотя далеко не все они сбрасывали подарки.

Главным политическим итогом берлинской блокады стало объединение западных земель и создание Федеративной Республики Германии, а также предоставление Западному Берлину автономного статуса.

Кроме того, под знаком берлинской блокады и «воздушного моста» 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Североатлантического альянса (НАТО).