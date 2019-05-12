Дядько, що махає крилами: на 70-річчя зняття блокади Західного Берліна приїхав льотчик, який скидав солодощі дітям, фото — AFP

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Сьогодні жителі Німеччини святкують 70-річчя зняття радянської блокади Західного Берліна — однієї з перших криз холодної війни. Концерти та демонстрація архівних кіноматеріалів відбулися в парку Темпельхоф на місці колишнього аеродрому.

Для участі в святкуванні в Берлін прибув 98-річний Гейл Халворсен, учасник операції «Повітряний міст», повідомляє 12 травня Daily Mail.

Гейл Халворсен першим придумав скидати з літака солодощі для дітей Західного Берліна. Він прив’язував носові хустинки в якості парашутів до упаковок шоколадних вафель, які він отримував в посилках з батьківщини, і скидав цей вантаж перед посадкою в Берліні. Діти прозвали його «дядьком, який махає крилами», оскільки похитуючи крилами свого літака, він подавав їм знак.

Майже рік Радянський Союз намагався взяти Західний Берлін змором, щоб змусити західних союзників піти із сектора. У червні 1948 року було перекрито всі дороги, які вели у західний сектор, припинені поставки вугілля, на якому працювали електростанції, а також медикаментів в лікарні. Весь цей час постачання міста повністю здійснювалося по повітрю.

Автором «Повітряного мосту» був генерал-лейтенант американської транспортної авіації Вільям Таннер. Впродовж року вдалося забезпечити постачання по повітрю всім необхідним для 2,5 млн осіб. Сталін змушений був поступитися й у ніч на 12 травня 1949 року блокада Західного Берліна була знята.

Під час війни і після неї я побував у багатьох країнах Південної Америки та Африки. Скрізь діти, побачивши людину в американській військовій формі, просили цукерок, просили жуйки. А в Берліні такого не було. Цим вони мене підкупили. Я сказав, що скину їм з літака цукерки, якщо вони обіцяють один з одним поділитися. Вони обіцяли і запитали: як дізнатися, що це буде мій літак? Я сказав, що похитаю крилами, — пригадував згодом Халворсен.

Спочатку він майстрував парашути з носових хустинок. Щоб точніше їх скидати, американці опускали літак трохи нижче. Щоразу Халворсен казав собі, що це востаннє він дозволив порушити статут. Він зі своєю командою зрозумів, що його викрито, коли на пошту прийшло кілька мішків листів подяки від дітей Західного Берліну за солодощі.

Згодом шоколад, родзинки і цукерки почали скидати й інші пілоти, а збір солодощів, який отримав назву «Operation Little Vittles» («Малий провіант»), охопив всі США. Поступово всі літаки союзників назвали «родзинкові бомбардувальники», хоча далеко не всі вони скидали гостинці.

Головним політичним підсумком берлінської блокади стало об'єднання західних земель і створення Федеративної Республіки Німеччини, а також надання Західному Берліну автономного статусу.

Крім того, під знаком берлінської блокади і «повітряного мосту» 4 квітня 1949 року було прийнято рішення про створення Північноатлантичного альянсу (НАТО).