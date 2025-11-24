Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Мерц виступив проти ідеї США щодо повернення РФ до G7

Мерц виступив проти ідеї США щодо повернення РФ до G7

24 лис 2025, 10:24
999

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув ідею США повернути Росію до формату G7.

Мерц заявив, що жодна з шести країн «Групи семи», окрім Сполучених Штатів Америки, не демонструє готовності знову бачити країну-агресора в об'єднанні. Рішення про відновлення формату G8 можливе лише за наявності повного консенсусу. Про це пише DW з посиланням на заяву канцлера.

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, окрім Америки, була якась готовність знову прийняти росію до цієї групи, — заявив очільник німецького уряду після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Пункт про повернення Росії до «Великої вісімки» є в мирному плані президента США Дональда Трампа.

Як відомо, РФ була виключена G8 у 2014 році після окупації українського Криму. Наразі до складу «Групи семи» входять Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія, а також Європейський Союз.

Нагадаємо, відновлення G8 згадувалося і в оприлюдненому днями ЗМІ мирному плані з 28 пунктів, який США запропонували для мирного врегулювання в Україні. Також ЗМІ інформували, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери відхилили ключові пункти цього мирного плану.

Джерело: DW

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів