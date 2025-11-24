Мерц выступил против идеи США по возвращению РФ в G7. Фото:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув ідею США повернути Росію до формату G7.

Мерц заявив, що жодна з шести країн «Групи семи», окрім Сполучених Штатів Америки, не демонструє готовності знову бачити країну-агресора в об'єднанні. Рішення про відновлення формату G8 можливе лише за наявності повного консенсусу. Про це пише DW з посиланням на заяву канцлера.

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, окрім Америки, була якась готовність знову прийняти росію до цієї групи, — заявив очільник німецького уряду після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Пункт про повернення Росії до «Великої вісімки» є в мирному плані президента США Дональда Трампа.

Як відомо, РФ була виключена G8 у 2014 році після окупації українського Криму. Наразі до складу «Групи семи» входять Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія, а також Європейський Союз.

Нагадаємо, відновлення G8 згадувалося і в оприлюдненому днями ЗМІ мирному плані з 28 пунктів, який США запропонували для мирного врегулювання в Україні. Також ЗМІ інформували, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери відхилили ключові пункти цього мирного плану.

Джерело: DW