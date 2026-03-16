Масовану атаку безпілотників здійснила Росія по Україні.

У ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку ворог запустив 211 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів із Гвардійського в окупованому Криму та російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Близько 100 з них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Особливістю цього обстрілу було те, що противник атакував Київщину вранці. А основними напрямками удару була Київська, Одеська та Запорізька області.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисники неба знешкодили 194 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На 10 локаціях влучили 16 російських дронів, а уламки впали на 11 локаціях.

Нагадаємо, вранці росіяни атакували безпілотниками Київ. Наслідки обстрілу зафіксували у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Уламки також впали біля Монументу Незалежності в центрі Києва. Сама стела не зазнала видимих пошкоджень.