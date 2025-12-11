США хочуть створити аналог G7 з РФ та КНР

США хочуть створити аналог об'єднанню G7 з Росією та Китаєм.

Створення такої групи вже обговорювали в Білому домі, а сама ідея зʼявилася в довшій, неопублікованій версії американської Стратегії національної безпеки. Про це повідомило видання Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, що цей блок може отримати назву Core 5 (C5). У це об'єднання можуть увійти Сполучені Штати Америки, Китай, Індія, Японія та Російська Федерація. Європа там не буде представлена.

Також Politico пише, що адміністрація Дональда Трампа категорично заперечила існування цього документа, а речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що «не існує жодної альтернативної, приватної або секретної версії» офіційного плану.

Як відомо, РФ була виключена G8 у 2014 році після окупації українського Криму. Наразі до складу «Групи семи» входять Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія, а також Європейський Союз.

Нагадаємо, пункт про повернення Росії до «Великої вісімки» є в мирному плані американського президента Дональда Трампа, який США запропонували для мирного врегулювання в Україні.

Після цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув ідею США повернути Росію до формату G7 й заявив, що жодна країна з «Групи семи» окрім Штатів, не демонструє готовності знову бачити країну-агресора в об'єднанні.

